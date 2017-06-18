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17:57 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Киевлянам начали приходить платежки с европейскими тарифами

Согласно информации, под суммой к оплате есть данные о тарифах на водоснабжение и водоотвод в Греции, Литве, Болгарии, Польше и Румунии, где тарифы ожидаемо выше, чем в Киеве.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Жителям Киева начали приходить платежки со сравнительной таблицей счетов за ЖКХ-услуги в европейских странах. Об этом сообщают Вести.

По информации издания, соответствующие данные разослал ПАТ «Киевводоканал».

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Отмечается, что под суммой к оплате есть данные о тарифах на водоснабжение и водоотвод в Греции, Литве, Болгарии, Польше и Румунии, где тарифы ожидаемо выше, чем в Киеве (от 26,1 грн/куб.м до 45,5 грн/куб.м).

Также приведено среднее потребление воды, которое в странах ЕС оказалось ниже, чем в столице, в несколько раз, и структура тарифов. Платежки со сравнительной таблицей счетов за ЖКХ-услуги в европейских странах.

Ранее сообщалось, что власти Киева утвердили новые тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий. Соответствующее распоряжение КГГА № 668 от 6 июня 2017 обнародовано на официальном сайте киевской власти.

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