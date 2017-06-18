Движение авто на двух улицах в Челябинске закроют с 19 июня

Движение транспорта на двух улицах в Ленинском и Тракторозаводском районах Челябинска ограничат с 19 июня, сообщают в пресс-службе городской администрации.

До вечера 25 июня автомобили не смогут проехать по улице Барбюса между домами № 3 и № 6. На этом участке начнутся работы по реконструкции тепломагистрали.

Ремонтные работы станут причиной ограничения движения и на улице Первой Пятилетки в районе пересечения с улицей Танкистов, затруднения у автомобилистов продлятся до вечера 25 июля. Кроме того, изменит трассу автобусный маршрут № 34 «Автобусный парк — Мехколонна»: автобусы будут следовать по улице Салютной с выездом на улицу Танкистов в прямом и обратном направлении.