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18:42 (мск), источник: АиФ Челябинск

Движение авто на двух улицах в Челябинске закроют с 19 июня

Ограничение коснётся автобусного маршрута № 34.

Источник: РИА "Новости"

Движение транспорта на двух улицах в Ленинском и Тракторозаводском районах Челябинска ограничат с 19 июня, сообщают в пресс-службе городской администрации.

До вечера 25 июня автомобили не смогут проехать по улице Барбюса между домами № 3 и № 6. На этом участке начнутся работы по реконструкции тепломагистрали.

Ремонтные работы станут причиной ограничения движения и на улице Первой Пятилетки в районе пересечения с улицей Танкистов, затруднения у автомобилистов продлятся до вечера 25 июля. Кроме того, изменит трассу автобусный маршрут № 34 «Автобусный парк — Мехколонна»: автобусы будут следовать по улице Салютной с выездом на улицу Танкистов в прямом и обратном направлении.

Напомним, с 19 по 22 июня из-за укладки дорожного полотна на улице Молодогвардейцев изменятся маршруты некоторых троллейбусов.

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