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19:05 (мск), источник: Noi.md

Среднемесячные доходы населения превысили расходы

Располагаемые доходы в среднем на душу населения Молдовы составили в первом квартале 2134,5 лея в месяц, что на 5,3% больше аналогичного периода 2015 г. С учетом инфляции, однако, они выросли лишь на 0,9%.

Источник: Noi.md

Как сообщают данные Национального бюро статистики, основным источником доходов являлась зарплата — 40,2% (-2,2 п.п.). Вторым остаются социальные пособия — 23,7% (+4,2 п.п.), третьим — денежные перечисления из-за рубежа — 17,6% (-0,8 п.п.). Доходы от собственной деятельности составили 14%, в том числе 8,6% — от сельскохозяйственной.

Доходы городского населения на 849,9 лея (в 1,8 раза) выше, чем у сельчан. И доля зарплаты у них также разная 50,9% и 27,6%, соответственно. Пропорция же денежных переводов — обратная — 12% и 24,2%.

Среднемесячные потребительские расходы населения впервые за последние годы уступили доходам — на 43,5 лея и равны в среднем на человека 2091 лея (+1,6% или -2,6% с учетом инфляции). При этом, 44,1% (+2,1 п.п.) расходов идет на питание.

Затраты на содержание жилья составили 18,7% (+1,2 п.п.), на приобретение одежды и обуви — 9,7% (как и в I квартале 2016 г.), поддержание здоровья — 6,3%, услуги связи — 4,6%,

Среднемесячные расходы городского населения в среднем равнялись 2503,6 лея на человека — на 730 леев или в 1,4 раза больше, чем сельского.

Справка: Располагаемые доходы населения Молдовы в 2016 г. составляли в среднем 2060,2 лея на человека в месяц, что на 5,3% больше, чем годом ранее. Расходы населения превышали доходы на 2,7% и равнялись 2116,8 лея (+3,8%).

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