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19:49 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавское вино вернулось в Россию

В Россию хлынуло молдавское вино. Уже сегодня фирменный Merlot и Rose произведенный в РМможно найти в большинстве российских супермаркетов, сообщает Actialitati.md.

Источник: Actualitati.md

По крайней мере, об этом говорит фотография, которая появилась в социальных сетях. На стеллажах с винной продукцией красуются бутылки молдавского вина Томай.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов вин Cricova в Россию. А вначале марта Роспотребнадзор выдал разрешение молдавским винным компаниям Крикова, Chateau Vartely, Castel Mimi, Lion-Gri и Молдюгвин, поставки продукции этих компаний ранее были запрещены.

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Поставки молдавского вина в Россию были приостановлены Роспотребнадзором еще в сентябре 2013 года, тогда ведомство запретило поставки винной продукции из Молдовы после обнаружения в ней опасных для здоровья потребителей элементов. Но позже контрольное ведомство разрешило поставки винодельческой продукции тех компаний, которые смогли доказать безопасность своего вина. Ограничения были также введены и в отношении других аграрных товаров из Молдовы.

Возвращение молдавского вина в Россию несомненная заслуга Президента Республики Молдова Игоря Додона, избранного на высший пост страны в декабре 2016 года. Еще в своей предвыборной программе он обещал восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на российский рынок, нормализовать сотрудничество в энергетике и решить проблему молдавских трудовых мигрантов.

Actualitati.md напоминает, что Президент РМ Игорь Додон неоднократно поднимал вопрос о восстановлении экспорта молдавской продукции на российский рынок. Еще в начале марта, во время второго визита в Москву, он уверенно заявил, что количество молдавских предприятий, экспортирующих алкогольную продукцию в Россию, в ближайшее время увеличится.

Согласно данным за первый квартал 2017 года молдавский экспорт в Россию вырос на 42%, компенсировав спад в течение 20142016 годов. Экспорт вина увеличился почти в пять раз! Экспорт яблок в 7,3 раза!

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