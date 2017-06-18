Даниал Ахметов вручил молодым специалистам ключи от квартир

70 квартирное общежитие по программе Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017−2021 годы сдано в эксплуатацию в июне. Это жилье предназначено для трудовой молодежи в возрасте до 29 лет. В общежитии получили жилье 38 медицинских работников и 32 очередника.

«Я выражаю слова искренней благодарности за ту работу которую вы проводите. Вы защищаете и сохраняете то, что является главным в нашей жизни — это наше здоровье. Вы являетесь частицей замечательного общества Казахстана. Мы знаем, что во главе нашего государства стоит наш великий современник президент Нурсултан Абишевич Назарбаев и это является нашей гордостью. Мне приятно, что мы смогли выразить нашу благодарность вам за ваш труд, и сегодня вы получаете ключи от квартир. Желаю Вам всего самого доброго», — сказал глава региона Даниал Ахметов.

Комнаты в общежитии предоставляются сроком на пять лет, без права приватизации. В течении этого времени осуществляется мониторинг трудовой деятельности молодежи. Если участник программы не работает более двух месяцев, договор аренды расторгается.