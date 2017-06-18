Airbus представил более экономичную версию A380
В воскресенье европейский аэрокосмический концерн Airbus представил новую версию A380.
В воскресенье европейский аэрокосмический концерн Airbus представил новую версию A380.
Новый самолет, названный A380plus, будет оснащен усовершенствованным крылом, что улучшит его аэродинамику и уменьшит потребление топлива.
Длина фюзеляжа нового самолета — 73 м, максимальная взлетная масса — 578 тонн (против 575 тонн у A380). Тем самым A380plus сможет вместить на 80 пассажиров больше (всего 853 человека) или пролететь на 300 морских миль (500 км) больше.
Усовершенствования позволяют снизить потребление топлива на 4%, в целом же с учетом увеличения числа мест себестоимость места в A380plus снижается на 13% в сравнении с A380.
Самолет показали на Парижском авиасалоне в аэропорту
В прошлом году Airbus объявил о сокращении производственных планов своего суперлайнера A380 более чем вдвое — с 27 в 2015 году до 12 в 2018 году. Как сообщал «Ъ», специалисты объясняют это тем, что более затратному в производстве и обслуживании A380 авиакомпании все чаще предпочитают более дешевые и экономичные модели того же Airbus.
Яна Рождественская