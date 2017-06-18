Минобороны РФ создаст эскадрилью истребителей пятого поколения Т-50
Москва. 18 июня. INTERFAX.RU — Минобороны РФ на начальном этапе укомплектует истребителями пятого поколения ПАК ФА (Т-50) целую эскадрилью, сообщил главком
Москва. 18 июня. INTERFAX.RU — Минобороны РФ на начальном этапе укомплектует истребителями пятого поколения ПАК ФА (Т-50) целую эскадрилью, сообщил главком
«Нам нужна не партия из
Главком также сообщил, что парк авиатехники к 2025 году будет состоять из новейших образцов на 80−90%.
Он также сообщил, что модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М2 совершит свой первый полет в марте 2018 года.
«Надеемся, что наша Дальняя авиация будет получать по
Т-50 — перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый «ОКБ Сухого». Он оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа.