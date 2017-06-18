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23:19 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны РФ создаст эскадрилью истребителей пятого поколения Т-50

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU — Минобороны РФ на начальном этапе укомплектует истребителями пятого поколения ПАК ФА (Т-50) целую эскадрилью, сообщил главком Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктор Бондарев.

Источник: РИА "Новости"

«Нам нужна не партия из двух-трех машин, а гораздо больше. Мы хотим получить столько самолетов, чтобы могли ими укомплектовать эскадрилью. А затем постепенно довести количество этих самолетов до требуемого и тем самым достичь нового качественного уровня», — сказал Бондарев в интервью газете «Красная звезда», выпуск которой выйдет в понедельник.

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Главком также сообщил, что парк авиатехники к 2025 году будет состоять из новейших образцов на 80−90%.

Он также сообщил, что модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М2 совершит свой первый полет в марте 2018 года.

«Надеемся, что наша Дальняя авиация будет получать по три-четыре самолета в год», — сообщил Бондарев.

Т-50 — перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый «ОКБ Сухого». Он оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа.

Комментарии
1
Сергей Иванов
Молодцы.
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