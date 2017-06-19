Самолеты из Владивостока до Находки, Арсеньева и Спасска запустят в Приморье

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, авиационную маршрутную сеть в регионе расширят более чем на десяток населенных пунктов.

Планируется запустить самолеты на Серафимовку, Восток, Арсеньев, Лазо, Олон, Охотничий. В перспективе рассматриваются также направления до Пограничного, Краскино, Спасска-Дальнего, Камня-Рыболова, Находки.

Обеспечить рейсы на новые направления можно только за счет приобретения дополнительного воздушного судна. Губернатор дал соответствующее поручение профильному ведомству.

Напомним, за небольшой срок в Приморском крае практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов. Сегодня в крае действуют 13 авианаправлений. Девять регулярных рейсов выполняет авиакомпания «Аврора» на краевых самолетах DHC-6 — из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку, а также один межрегиональный рейс — из Кавалерово в Хабаровск. За счет приобретения третьего самолета в конце прошлого года удалось увеличить частотность рейсов — с 28 до 41 в неделю.

Еще три внутрикраевых рейса выполняет авиакомпания «Дальнереченск Авиа»: самолетами АН-2 приморцы могут воспользоваться для передвижения по маршруту Дальнереченск — Олон — Охотничий — Единка — Самарга и обратно. Вертолеты Ми-8 летают по направлениям: Терней — Амгу — Усть-Соболевка — Светлая — Единка — Агзу и Терней — Амгу — Максимовка — Светлая — Самарга и обратно.

Михаил Грач.