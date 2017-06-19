Самолеты из Владивостока до Находки, Арсеньева и Спасска запустят в Приморье
Губернатор Приморья поставил перед профильным департаментом краевой администрации задачу приобрести четвертый самолет, сообщает ИА «Дейта».
Губернатор Приморья поставил перед профильным департаментом краевой администрации задачу приобрести четвертый самолет, сообщает ИА «Дейта».
По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, авиационную маршрутную сеть в регионе расширят более чем на десяток населенных пунктов.
Планируется запустить самолеты на Серафимовку, Восток, Арсеньев, Лазо, Олон, Охотничий. В перспективе рассматриваются также направления до Пограничного, Краскино,
Обеспечить рейсы на новые направления можно только за счет приобретения дополнительного воздушного судна. Губернатор дал соответствующее поручение профильному ведомству.
Напомним, за небольшой срок в Приморском крае практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов. Сегодня в крае действуют 13 авианаправлений. Девять регулярных рейсов выполняет авиакомпания «Аврора» на краевых самолетах DHC-6 — из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку, а также один межрегиональный рейс — из Кавалерово в Хабаровск. За счет приобретения третьего самолета в конце прошлого года удалось увеличить частотность рейсов — с 28 до 41 в неделю.
Еще три внутрикраевых рейса выполняет авиакомпания «Дальнереченск Авиа»: самолетами АН-2 приморцы могут воспользоваться для передвижения по маршруту Дальнереченск — Олон — Охотничий — Единка — Самарга и обратно. Вертолеты Ми-8 летают по направлениям: Терней — Амгу —
Михаил Грач.