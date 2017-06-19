Первый урожай гребешка и трепанга вскоре соберут в Хабаровском крае

Хабаровск, 19 июня, AmurMedia.

Губернатор края Вячеслав Шпорт в рамках рабочей поездки в Советско-Гаванский район посетил первое и единственное в регионе предприятие, которое занимается марикультурой. В настоящее время компания «Акватика» завершает обустройство заводского цеха по производству приморского гребешка, тихоокеанской мидии и дальневосточного трепанга, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Выращиванием морских деликатесов в Советско-Гаванском муниципальном районе «Акватика» занялась еще в 2015 году. Тогда предприятие приступило к строительству берегового заводского комплекса. Возведено здание кормового цеха, выполнена отделка лаборатории и необходимых помещений. Проведена электропроводка и подключено оборудование, смонтированы вентиляция и система кондиционирования. В рабочем модуле установлены ванны для выращивания молоди, есть нерестовое отделение.

В ближайшее время планируется построить еще одно здание, в котором будут размещены котельная, цех водоподготовки и технические помещения. Для стабильного обеспечения завода электроэнергией, компания приступает к строительству собственной линии электропередачи и трансформаторной подстанции. Также в планах у предприятия — приобрести в Японии специализированные автоматы для переработки гребешка.

«На территории предприятия в Советско-Гаванском районе инвесторы в ближайшее время планируют создать биотехнопарк, который вплотную займется аквакультурой, выращиванием водных биоресурсов. У нас в крае развиваются промышленные технопарки, теперь есть возможность поработать в другом направлении. Мы должны применять все виды переработки тех видов морепродуктов, которые мы вылавливаем из Охотского моря. Со своей стороны для инвесторов — создадим все необходимые условия», — отметил губернатор края Вячеслав Шпорт.

На сегодняшний день общая сумма собственных затрат компании «Акватика» на реализацию проекта по выращиванию морских деликатесов составила 72 млн рублей.