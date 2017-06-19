Подозрительную стройку на Ворошиловской батарее проверит прокуратура ТОФ

Владивосток, 19 июня, PrimaMedia.

Проверку строительных работ на территории мемориального комплекса «Ворошиловская батарея» на острове Русском, входящего в состав военно-исторического музея ТОФ, проведет прокуратура Тихоокеанского флота. Поводом для этого послужили публикации в СМИ о возможном уничтожения памятника, сообщили ИА PrimaMedia в надзорном органе.

О том, что прокуратура ТОФ в курсе ситуации на Русском, агентству подтвердил представитель ведомства Илья Гнездилов:

— Проверка поручена военной прокуратуре Владивостокского гарнизона. Основанием для нее послужила публикация в СМИ на позапрошлой неделе.

Отметим, что срок проведения прокурорских проверок по закону составляет один месяц.

Ранее на проблему обратил внимание историк, писатель, действительный член Общества изучения Амурского края, Приморского краевого отделения Русского географического общества, председатель Военно-исторического клуба «Владивостокская крепость» Владимир Калинин.

«Коллеги, беда на Ворошиловской батарее! Там строительство Парка “Патриот” идет вокруг, и военные строители, подгоняемые командованием Восточного военного округа безо всякого проекта и согласований, рисуя все на коленке, лепят очередной “фанерный Рейхстаг”. Площадка батареи удобное ровное место, можно при минимизации работ все делать прямо на ней. Только два примера. За второй башней решили стрелковый тир делать, очень это уместно прямо на экскурсионном объекте, а чо? — линия огня прямая, стрелять в склон сопки. Ну, а чтобы стрелки по пьяни не свалились в дворик второго блока, то его сверху накрывают крышей, скрывая навсегда от людей уникальный фасад входа в башенный блок! Снесли грибок для часового и засыпали один из запасных стволов — там будут делать площадку для техники, засыпали часть окопов противодиверсионной обороны и так далее», — написал он в соцсетях.

На сопровождаемую фотографиями публикацию обратило внимание PrimaMedia. Корреспондентам агентства Владимир Калинин сообщил, что звонил в инспекцию по охране объектов культурного наследия администрации Приморского края, где ему ответили, что заняться вопросом смогут не ранее 20 июня.

По последней информации, батарея уже потеряла тяжелые металлические балки, служившие каркасом для крепления талей при разгрузке снарядов — их срезали строители парка «Патриот». Чтобы скрыть это, рабочие накрыли дворик второго блока, где находились балки, жестяной крышей.

В настоящее время Ворошиловская батарея закрыта для доступа граждан.