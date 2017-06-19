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06:53 (мск), источник: Newslab.ru

Виктор Толоконский запустил новую линию на Ачинском глиноземном комбинате

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский на Ачинском глиноземном комбинате запустил новую автоматическую формовочную линию.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский на Ачинском глиноземном комбинате запустил новую автоматическую формовочную линию на ремонтно-механической базе филиала РИК компании РУСАЛ.

Глава региона отметил, что это важнейший этап в развитии производства стальных и чугунных изделий, которые используются сразу несколькими предприятиями РУСАЛа. Запуск автоматической линии позволит увеличить количество и повысить качество продукции, а также улучшить условия труда сотрудников.

Также на комбинате губернатор посетил шламовую карту № 3 — последний раз он был здесь два года назад. Карту планируют запустить уже в этом году. Ее площадь составляет 146 гектаров, а вместимость — 112 млн кубометров, что обеспечит работу АГК до 2035 года. Стоимость строительства — около 3,9 млрд рублей.

«Мы видим, что РУСАЛ вкладывает много ресурсов в решение экологических задач. Компания занимает принципиальную позицию: делать гораздо больше, чем требуют государственные надзорные органы. Пример — новая шламовая карта. Важно, что компания занимается экологическими улучшениями и на территории города — это и озеленение города, и создание специального участка для уборки улиц. В этом плане РУСАЛ выступает пионером, укрепляя основу производственно-экономической жизни города», — подчеркнул Толоконский.

Затем губернатору показали новый аквацентр «Форма», построенный на деньги частных инвесторов, а также Ачинский перинатальный центр. Виктор Толоконский назвал медучреждение объектом особого внимания и напомнил, что с начала работы центра в нем родилось 817 детей.

«Врачи центра уже сталкиваются со сложными случаями и спасают детей, которых раньше бы признали нежизнеспособными. В этом им помогает и оснащенность центра современным медицинским оборудованием и новые профессиональные навыки. Вскоре здесь откроется еще одно отделение — гинекологическое. Все здесь направлено на решение главной задачи — сопровождение будущих матерей на всех стадиях беременности, начиная с самого раннего периода», — подчеркнул он. Толоконский добавил, что центр более чем на 90% укомплектован специалистами. Медикам дали квартиры и подъемные пособия, что заинтересовало многих остаться в городе.

Завершился визит губернатора совещанием в мэрии Ачинска. Глава города Илай Ахметов представил несколько ключевых позиций развития территории. Среди них: продолжение программы по переселению жителей из ветхого жилья, строительство социально-важных объектов и развитие инфраструктуры микрорайонов малоэтажной застройки.

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