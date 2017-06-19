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07:09 (мск), источник: ИА REGNUM

Назначена дата первого собрания кредиторов «Анкор Банка»

На встрече 6 июля планируется создать комитет кредиторов.

Первая встреча кредиторов одного из обанкроченных банков Татарии АО «Анкор Банк» пройдёт 6 июля в Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По официальному сообщению конкурсного управляющего, собрание состоится в 12:30 в «Гранд Отель Казань» на улице Петербургская, 1.

На встрече планируется создать комитет кредиторов и определить его численность, компетенции, избрать членов. Кроме того, будет заслушан отчёт конкурсного управляющего. В нём он ознакомит собравшихся с финансовым состоянием банка и его имуществом. В этот же день планируется утвердить сметы планируемых расходов на конкурсное производство и избрать представителя собрания для участия в арбитражном процессе от имени собрания кредиторов. Но последний пункт будет актуален, если не удастся избрать комитет кредиторов.

Принять участие в первом собрании смогут конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, которые подали свои требования до 22 мая 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM 10 апреля 2017 года Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск Центробанка России и признал «Анкор Банк» банкротом. Тогда же было открыто конкурсное производство сроком на один год — до 10 апреля 2018 года. Конкурсным управляющим назначили Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами», — говорилось в сообщении регулятора.

С 17 марта «РГС Банк» начал выплату возмещения вкладчикам кредитной организации.

В банковской системе РФ «Анкор Банк» занимал 231 место по размеру активов. Филиалы банка находятся в Москве, Казани, Чебоксарах и Уфе.

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