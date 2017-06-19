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07:08 (мск), источник: VN.ru

Только пять из 12 сибирских пельменей прошли экспертизу

В пельменях эксперты нашли сальмонеллу и повышенную микробную обсемененность. Из 12 только пять образцов не вызвали нареканий экспертов.

Специалисты Центра стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае провели мониторинг пельменей, реализуемых в торговых сетях. Всего было приобретено 12 образцов пельменей, в том числе и новосибирскими производителями. Цена за один килограмм составила от 195 рублей до 575 рублей. Самые дорогие пельмени изготовлены ЗАО «Orka Foods» (Литва), самые дешевые — АО «Аграрная Группа МП» (Томск).

Образцы пельменей исследовались в двух лабораториях. По результатам исследований 4 образца продукции из 12 не соответствуют требованиям технического регламента по микробиологическим показателям. В этот список попали пельмени производства ООО «Сибирский Гурман-Новосибирск». В пельменях из Новосибирска нашли крахмалосодержащие компоненты. А в пельменях говяжьих «Сабантуй», выработанных ООО «ТК Хозяюшка» (Красноярск), эксперты вообще обнаружили бактерии рода Salmonella.

«Не выявлено нарушений в пельменях “Домашние” производства комбината полуфабрикатов “Алекон” (Новосибирск), в пельменях “Свиные” (свинокомплекс Томский», в пельменях «Фирменные» (ООО «Щелковский МПК», Московская обл.), в пельменях «Сибирские из телятины» (ООО «Айс-Продукт», Брянская обл.) и в пельменях «Домашние» под маркой «Мираторг» (ЗАО «СК Короча», Белгородская обл.), — добавили красноярские эксперты.

— Результаты мониторинга будут направлены в региональное Министерство сельского хозяйства края и общественную организацию «Красноярское общество защиты прав потребителей», а также в адрес предприятий-изготовителей, допустивших выпуск некачественной и небезопасной продукции, — отметила начальник отдела стандартизации и оценки соответствия Татьяна Мельник.

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