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11:06 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В 2018 году в Москве останутся только желтые машины такси

Через год закончится срок последнего разрешения на таксомоторные перевозки для автомобилей других цветов. Желтый цвет машины будет говорить о легальности перевозчика.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В 2018 году все машины такси в Москве будут желтыми. Это связано с тем, что в следующем году заканчиваются последние разрешения на таксомоторную деятельность, которые компании получили пять лет назад. Их выдавали службам такси независимо от цвета их автопарка. Но начиная с июня 2013 года в соответствии с городским законом «О легковом такси в Москве» разрешения оформляются только на желтые автомобили.

К единому внешнему виду машины решили привести для того, чтобы пассажиры легко могли отличить легальное такси от нелегального.

«Согласно нашим расчетам, 1 июля 2018 года закончится срок действия последнего разрешения на не желтый автомобиль», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, никаких проблем с переходом на желтые автомобили у перевозчиков не возникнет.

Заммэра отметил, что рынок такси практически полностью легализован. Если в 2011 году было выдано около 12 тысяч официальных разрешений на работу в таксомоторной сфере, то на данный момент — уже более 82 тысяч. Среди компаний такси — более тысячи юридических лиц и более 6,4 тысячи индивидуальных предпринимателей.

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С 1 июня 2017 года вступили в силу поправки к федеральному закону «О безопасности дорожного движения». В соответствии с ними водители, которые управляют автобусами, грузовиками, коммунальной техникой и такси на территории России, должны иметь права российского образца.

По словам Максима Ликсутова, все компании такси были заранее предупреждены о требованиях нового закона.

«В первую очередь закон коснулся водителей, которые работали нелегальными таксистами. Те, кто хотел продолжить честно трудиться на рынке таксомоторных услуг, своевременно пересдали экзамен и получили российские права», — отметил заммэра.

Он добавил, что наличие прав российского образца у водителей, прежде всего, скажется на легальности и безопасности перевозок.

«Это приоритетное требование, которое Департамент транспорта предъявляет ко всем участникам рынка пассажирских перевозок», — подчеркнул Максим Ликсутов.

Департамент транспорта подписал соглашения с рядом таксомоторных компаний, среди которых «Сити. Мобил» и «Везет». Аналогичные договоренности заключены с агрегаторами-такси «Яндекс. Такси», Gett и Uber. Компании-перевозчиков обязали передавать в Департамент транспорта информацию о маршрутах подключенных к системе автомобилей. Все данные анонимные — без привязки к номеру машины. Эти сведения используют для анализа пассажиропотока и загруженности столичных дорог.

За три года проезд на такси в Москве в среднем стал дешевле на 30 процентов. Среднее время ожидания машины сейчас составляет семь минут.

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