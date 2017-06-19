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08:00 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге ищут перевозчика на три маршрута

Он будет обслуживать их в течение 2 лет.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге объявили конкурс по выбору перевозчика для обслуживания трех маршрутов — № 73 (Совхозная — ДМБ № 9), 082 (Монтажников — КОР), 08 (Хладокомбинат № 3 — Таганская).

Как сообщается на сайте госзакупок, контракт будет действовать 2 года. Начальная цена контракта — 59 миллионов рублей, передает «Уралинформбюро».

Обязательные условия для перевозчиков — наличие автобусов большого или среднего классов вместимости, машины должны быть не старше 7 лет и с экологическим классом не ниже третьего. Весь транспорт помимо этого должен быть оборудован системами GPS или ГЛОНАСС.

Итоги аукциона будут известны 6 июля 2017 года.

Стоит отметить, что сейчас в уральской столице проходит транспортная реформа. Изначально чиновники планировали отменить с 1 июля 2017 года все 114 автобусных маршрутов и вместо них организовать 62. Однако после поднявшейся волны возмущения они пересмотрели планы. В течение 2017 года исчезнет всего 15 маршрутов. Остальные будут разыграны на аукционах.

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