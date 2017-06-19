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08:02 (мск), источник: Вести - Пермь

Пробки: График выезда на работу придется подкорректировать

В Перми на полтора месяца закрылась Северная дамба. На месяц закрыто движение на участке ул. Пушкина от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда».

Источник: РИА "Новости"

В Перми на полтора месяца закрылась Северная дамба. Власти анонсировали это событие уже давно, и вот день настал.

Движение на Северной дамбе строители перекрыли в 01.00 ночи. Ориентировочные сроки строители определяют следующие: до начала августа — сдача дороги, а электротранспорту придется немного подождать, его запустят 1 сентября.

Главный пассажиропоток — 2,5 тысячи автомобилей в сутки — проходит именно по Северной дамбе. Его придется перераспределить на другие улицы города Перми, а именно Средняя дамба, Южная дамба, Восточный обход и, возможно, для жителей Орджоникидзевского района — другой берег Камы. По нему можно добраться до ГЭС, а дальше уже до Мотовилихинского района. Так или иначе, жителям придется подкорректировать графики выезда на работу. Нужно добавить хотя бы 30 минут к своему ежедневному рабочему графику.

Также жителей Перми ждет еще один неприятный сюрприз — две городские магистрали — бульвар Гагарина от площади Дружбы до улицы Старцева и улица Пушкина будут ремонтироваться. Бульвар Гагарина уже вступил в фазу ремонтных работ. Улица Пушкина (участок от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда») перекрыта с 6.00 утра субботы. Целый месяц здесь будут строить теплосети для подключения новостройки на Пушкина, 72. Отключений воды не будет, ни холодной, ни горячей. Другая история с общественным транспортом. По этому участку проходят около десятка маршрутов. Во что все это выльется, увидим в полной мере уже в понедельник.

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