Новое казино Selena начали строить в игорной зоне

Как рассказала исполнительный директор компании «Даймонд Форчун Холдингс Прим» Евгения Варакина, на сегодняшний день резидент полностью завершил земляные работы на двух участках в ИРК «Приморье».

«Все необходимое для котлована готово на 95 процентов», — пояснила исполнительный директор компании Евгения Варакина.

Между тем, строительство нового казино в интегрированном курорте «Приморье» может завершиться раньше установленного срока.

«Я напомню, что срок сдачи первой очереди комплекса Selena, по инвестиционному договору, — 2020 год. Тем не менее, мы приложим все усилия для того, чтобы открыть Selena в 2019 году. Сдача второго этапа планируется на 2022 год», — рассказала представитель компании «Даймонд Форчун Холдингс Прим».

Сообщается, что комплекс Selena включит в себя гостиницу на 295 номеров, казино не менее чем на 100 игровых столов и 500 автоматов. По предварительным данным, казино Selena будет приносить в бюджет Приморского края порядка 16 миллионов рублей в месяц или около 200 миллионов рублей в год — сообщает АО «Корпорация развития Приморского края».

Михаил Грач.