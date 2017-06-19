В Алматы хозяева элитных особняков задолжали 36 миллионов тенге налогов: фискалы обещают назвать имена

«Управлением государственных доходов по Медеускому району города Алматы проводится работа по взысканию задолженности налога на имущество и земельного налога. На сегодняшний день налоговая задолженность по элитным домам и квартирам составляет 36,2 миллиона тенге.

К примеру, владелец одного из особняков, расположенного в микрорайоне Коктобе, стоимостью 132,6 миллиона тенге и площадью 1568,5 квадратных метра, задолжал в бюджет более 1,6 миллиона тенге. И такие примеры не единичны. Также в списке должников числятся лица, имеющие по несколько квартир", — сообщили в налоговой.

В случае непогашения налоговой задолженности до 1 июля текущего года материалы будут переданы в судебные органы для принудительного взыскания такой задолженности. Кроме того, будут приостановлены операции по банковским счетам и ограничен выезд за пределы Республики Казахстан.

«Так как налоговая задолженность физических лиц не является налоговой тайной, списки должников после 1 июля текущего года будут опубликованы в СМИ. Необходимо отметить, что в списке имеются известные люди в Казахстане. Во избежание неприятных ситуаций, связанных с уплатой налогов, УГД по Медеускому району призывает к своевременному исполнению налоговых обязательств», — отметили фискалы.