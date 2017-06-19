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08:00 (мск), источник: Tengrinews

В Алматы хозяева элитных особняков задолжали 36 миллионов тенге налогов: фискалы обещают назвать имена

В Алматы хозяева элитных домов и квартир задолжали в бюджет более 36 миллионов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на УГД по Медеускому району.

Источник: Tengrinews

«Управлением государственных доходов по Медеускому району города Алматы проводится работа по взысканию задолженности налога на имущество и земельного налога. На сегодняшний день налоговая задолженность по элитным домам и квартирам составляет 36,2 миллиона тенге.

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К примеру, владелец одного из особняков, расположенного в микрорайоне Коктобе, стоимостью 132,6 миллиона тенге и площадью 1568,5 квадратных метра, задолжал в бюджет более 1,6 миллиона тенге. И такие примеры не единичны. Также в списке должников числятся лица, имеющие по несколько квартир", — сообщили в налоговой.

В случае непогашения налоговой задолженности до 1 июля текущего года материалы будут переданы в судебные органы для принудительного взыскания такой задолженности. Кроме того, будут приостановлены операции по банковским счетам и ограничен выезд за пределы Республики Казахстан.

«Так как налоговая задолженность физических лиц не является налоговой тайной, списки должников после 1 июля текущего года будут опубликованы в СМИ. Необходимо отметить, что в списке имеются известные люди в Казахстане. Во избежание неприятных ситуаций, связанных с уплатой налогов, УГД по Медеускому району призывает к своевременному исполнению налоговых обязательств», — отметили фискалы.

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