«Ленинский дом» на улице Марковского выставлен на торги

Соответствующие документы разместили на сайте агентства по управлению госимуществом. Двухэтажное деревянное здание на улице Марковского — памятник культуры, в котором месяц перед ссылкой работал Владимир Ленин, продадут 19 июня на торгах.



Покупателю предстоит к концу следующего года подготовить проектную документацию, а ещё через год отреставрировать здание. Напомним, что лот уже дважды выставлялся на приватизацию в 2016 году, но конкурсы не состоялись из-за отсутствия заявок от претендентов.





