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07:58 (мск), источник: Вести - Красноярск

«Ленинский дом» на улице Марковского выставлен на торги

«Дом Ленина» в центре Красноярска продают за 4 миллиона рублей.

Источник: Вести - Красноярск

Соответствующие документы разместили на сайте агентства по управлению госимуществом. Двухэтажное деревянное здание на улице Марковского — памятник культуры, в котором месяц перед ссылкой работал Владимир Ленин, продадут 19 июня на торгах.

Покупателю предстоит к концу следующего года подготовить проектную документацию, а ещё через год отреставрировать здание. Напомним, что лот уже дважды выставлялся на приватизацию в 2016 году, но конкурсы не состоялись из-за отсутствия заявок от претендентов.


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