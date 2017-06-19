Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Йога защищает от рака и депрессии
В Кремле ответили на вопрос о сбитом «пьяном» 6-летнем мальчике
Откровенный клип Бузовой обсуждают в Сети (видео)
Умер 50-летний депутат Госдумы, боровшийся с тяжелой болезнью
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
Путин: «Наш ответ НАТО будет более грубый, но эффективный»
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Военные в Донбассе: «Штаб начинает всеукраинскую мобилизацию»
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей»
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ: Порошенко объяснил, почему Украина не отменит АТО в Донбассе
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей»
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
10Скончался Гельмут Коль
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
08:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Долги по зарплате в Новосибирской области составляют почти 120 млн рублей

В мае благодаря прокурорам работникам удалось получить положенные выплата на 30,3 млн рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.

Источник: Reuters

Долги по зарплате в Новосибирской области составляют почти 120 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

На 1 июня суммарный размер долгов перед работниками в регионе составляет 119,184 млн. руб, вовремя деньги не получили 2 986 человек.

«Долг по заработной плате свыше двух месяцев — 99,830 млн. руб. в 9 организациях (на 01.05.2017 — 94,275 млн. руб. в 9 организациях). В сравнении с предыдущим месяцем общий размер задолженности увеличился на 1,4%», — отметили в прокуратуре.

Впервые о долга по зарплате заявили МУП г. Каргата «Коммунальный комплекс», ОАО «Краснооктябрьское», ТСЖ «Вагановское», МУП г. Барабинска «Водоотведение». Сумма долгов оценивается 2,658 млн. руб.

«Наибольшую задолженность по заработной плате в области имели 4 организации на общую сумму 108,284 млн. руб.: ЗАО “Завод ПСК” — 19,893 млн. руб. перед 699 работниками, ООО “МСУ-78” — 45,945 млн. руб. перед 360 работниками, ОАО “Сибтрубопроводстрой” — 14,947 млн. руб. перед 767 работниками и ОАО “Линевский домостроительный комбинат” — 27,499 млн. руб. перед 526 работниками», — отметили в прокуратуре.

По результатам принятых прокуратурой мер работодателями в мае 2017 года погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 30,338 млн. руб. (всего — на 181,871 млн. руб.).

Работа с неплательщиками зарплаты продолжена.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Вести» узнали о малышах в Новосибирском зоопарке
Скотленд-Ярд сообщил об одной жертве инцидента в Лондоне
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель
Сборная Чили одержала первую победу на Кубке конфедераций
Наблюдателей из четырех стран могут не пустить на выборы в РФ
Airbus представил новую версию крупнейшего пассажирского лайнера
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Мьянме
Сенат США предположил, когда завершится расследование по делу РФ
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь