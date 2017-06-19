Долги по зарплате в Новосибирской области составляют почти 120 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

На 1 июня суммарный размер долгов перед работниками в регионе составляет 119,184 млн. руб, вовремя деньги не получили 2 986 человек.

«Долг по заработной плате свыше двух месяцев — 99,830 млн. руб. в 9 организациях (на 01.05.2017 — 94,275 млн. руб. в 9 организациях). В сравнении с предыдущим месяцем общий размер задолженности увеличился на 1,4%», — отметили в прокуратуре.

Впервые о долга по зарплате заявили МУП г. Каргата «Коммунальный комплекс», ОАО «Краснооктябрьское», ТСЖ «Вагановское», МУП г. Барабинска «Водоотведение». Сумма долгов оценивается 2,658 млн. руб.

«Наибольшую задолженность по заработной плате в области имели 4 организации на общую сумму 108,284 млн. руб.: ЗАО “Завод ПСК” — 19,893 млн. руб. перед 699 работниками, ООО “МСУ-78” — 45,945 млн. руб. перед 360 работниками, ОАО “Сибтрубопроводстрой” — 14,947 млн. руб. перед 767 работниками и ОАО “Линевский домостроительный комбинат” — 27,499 млн. руб. перед 526 работниками», — отметили в прокуратуре.

По результатам принятых прокуратурой мер работодателями в мае 2017 года погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 30,338 млн. руб. (всего — на 181,871 млн. руб.).



Работа с неплательщиками зарплаты продолжена.