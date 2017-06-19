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08:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе появится новый понтонный мост

Установка сооружения завершится на днях.

В Уфе завершается установка нового понтонного моста, прежний был демонтирован в 2016 году. Большая часть средств на установку моста была выделена благодаря программе поддержке местных инициатив, а 5 процентов расходов оплатили местные жители.

Мост должны открыть уже в ближайшие дни:

— Мост отпрессован, сменили настил, новые понтоны. Спущен на воду, сейчас проводится завершающий этап монтажа, — рассказали в администрации Ленинского района. — Сейчас рабочие устанавливают водные трапы, благоустраивают пирсы.

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