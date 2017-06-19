Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
Что дарить врачам: главные правила
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Битвы за имена, которые давно пора прекратить
Путин уволил сразу нескольких глав региональных СК, МВД, ФСИН
Коалиция США сбила истребитель сирийских ВВС В штабе западной коалиции озвучили свою версию уничтожения Су-22
СМИ: в Крыму обнаружили "курортных убийц"
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
«Звонят прямо из маршруток»: СМИ об украинских доносчиках
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
"Не буду": Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Киев: РФ использует советские остатки Украины
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
13:36 (мск), источник: ТАСС

Калининград может начать экспортировать автомобили после подписания инвестконтракта с BMW

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Калининград может начать экспортные поставки автомобилей после подписания инвестиционного контракта с BMW, рассказал в интервью ТАСС врио губернатора области Антон Алиханов.

«Если подпишем новый инвестконтракт с BMW, а у меня есть основания говорить, что это случится, концерн построит здесь полнопрофильный завод, и машины попадут не только на внутрироссийский рынок, но и в другие страны», — сказал он.

Автомобили BMW с 1999 г. выпускаются в России по контрактной схеме на мощностях российского холдинга «Автотор». В 2013 году «Автотор» и BMW подписали пакет соглашений, была создана совместная компания, дочернее предприятие которой зарегистрировано в Калининграде. В рамках создаваемого «Автотором» автокластера немецкий автоконцерн планировал построить завод полного цикла, однако в 2015 году отложил это решение на неопределенный срок.

В конце марта немецкий автоконцерн заявлял о планах в течение года принять решение о строительстве завода в Калининграде. 19 мая основатель компании «Автотор» Владимир Щербаков сообщил журналистам, что в июле могут быть обнародованы параметры специального инвестиционного контракта (СПИК), подписантами которого станут BMW, «Автотор», Минпромторг РФ, правительство РФ и правительство Калининградской области. Параметры СПИК пока не разглашаются.

«Автотор» основан в 1994 году в Калининграде. Холдинг первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, начав сотрудничество с KIA Motors. Производство ведется с 1997 г. Холдинг выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 1,6 млн автомобилей. В 2013 г. холдинг приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
РФ будет считать все самолеты США над Сирией «воздушными целями»
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма
Назначен новый посол РФ в Турции
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
ХолиVAR: почему отменили голы Португалии и Чили на КК-2017
При пожаре в жилой башне в Лондоне могли погибнуть 79 человек
Расшифрована записка возрастом 2600 лет: автор просил вина
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности» В драме от создателей фильма «Мамы» снялись также Риналь Мухаметов, Ирина Пегова и Ян Цапник
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Битвы за имена, которые давно пора прекратить Почти каждая семья сталкивается с трудностями при выборе имени для малыша. Наш автор Ольга Выходченко разобрала пять самых распространенных проблемных ситуаций.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь