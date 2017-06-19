Новую бесплатную парковку создадут в километре от челябинского аэропорта

Парковка для ожидающих своего рейса челябинцев появится в километре от городского аэропорта, сообщил глава города Евгений Тефтелев.

По словам градоначальника, новая бесплатная площадка на 100 мест откроется в июле. Она необходима для того, чтобы автомобилисты, не жалеющие платить за парковку на территории аэропорта, не ставили свои машины на обочине дороги.

«Мы уже провели конкурс, нашли подрядчика. Аэропорт согласился поставить там информационное табло и звуковое сопровождение. Люди смогут заезжать на бесплатную парковку, а когда услышат о своём рейсе — подъезжать к аэровокзалу и без задержки высаживать пассажиров, тратя не более 15 минут», — рассказал Евгений Тефтелев.