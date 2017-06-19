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08:06 (мск), источник: АиФ Челябинск

Новую бесплатную парковку создадут в километре от челябинского аэропорта

Площадку оснастят информационным табло.

Парковка для ожидающих своего рейса челябинцев появится в километре от городского аэропорта, сообщил глава города Евгений Тефтелев.

По словам градоначальника, новая бесплатная площадка на 100 мест откроется в июле. Она необходима для того, чтобы автомобилисты, не жалеющие платить за парковку на территории аэропорта, не ставили свои машины на обочине дороги.

«Мы уже провели конкурс, нашли подрядчика. Аэропорт согласился поставить там информационное табло и звуковое сопровождение. Люди смогут заезжать на бесплатную парковку, а когда услышат о своём рейсе — подъезжать к аэровокзалу и без задержки высаживать пассажиров, тратя не более 15 минут», — рассказал Евгений Тефтелев.

Напомним, платной парковкой возле челябинского аэропорта ранее заинтересовалась транспортная прокуратура, по данным надзорного ведомства, из-за соседства с VIP-парковкой челябинцам приходилось оплачивать услуги, которые им не оказывали.

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