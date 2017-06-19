Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру из-за выявленных нарушений в Минобрнауки

Проверка показала, что сотрудники министерства не внесли в отчетность информацию об одном участке земли и 39 патентах, а также без одобрения правительства переведены 2,2 млрд руб. из федерального бюджета на модернизацию подведомственных и автономных учреждений.

Также в документе, на который ссылается издание, говорится об обнаружении конфликта интересов по пяти заключенным Миноборнауки госконтрактам на 49,2 млн руб., а 8 млн руб. были заплачены за невыполненные работы Центральному научно-исследовательскому институту черной металлургии им. И. П. Бардина и Российскому химико-технологическому университету им. Д. И. Менделеева. Счетная палата выявила, что министерство выплатило не все необходимые суммы фонду «История отечества» и студентам.2 млн руб., заложенных на гранты, были потрачены только 102,8 млн руб.