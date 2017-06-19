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09:50 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру из-за выявленных нарушений в Минобрнауки

Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку Министерства образования и науки, сообщает РБК со ссылкой на заключение палаты о выявленных в ведомстве в 2016 году нарушениях. По итогам проверки было принято решение обратиться также в Федеральную антимонопольную службу и Министерство финансов.

Источник: РИА "Новости"
Согласно заключению контрольного ведомства, нарушения были обнаружены в бюджетной отчетности Минобрнауки.

Проверка показала, что сотрудники министерства не внесли в отчетность информацию об одном участке земли и 39 патентах, а также без одобрения правительства переведены 2,2 млрд руб. из федерального бюджета на модернизацию подведомственных и автономных учреждений.

Также в документе, на который ссылается издание, говорится об обнаружении конфликта интересов по пяти заключенным Миноборнауки госконтрактам на 49,2 млн руб., а 8 млн руб. были заплачены за невыполненные работы Центральному научно-исследовательскому институту черной металлургии им. И. П. Бардина и Российскому химико-технологическому университету им. Д. И. Менделеева. Счетная палата выявила, что министерство выплатило не все необходимые суммы фонду «История отечества» и студентам.2 млн руб., заложенных на гранты, были потрачены только 102,8 млн руб.

При этом в заключении говорится, что 1,2 млн руб., направленных на создание условий для занятия физкультурой в селах, были распределены некорректно.

Контрольное ведомство указало на недостатки при планировании Минобрнауки научных показателей для Саратовского государственного технического университета, Норильского государственного института и Федерального института медиации, которые перевыполнили план по качеству и количеству научных работ. Также в заключении отмечается, что из 47 построенных министерством объектов был введен в эксплуатацию только 21.

В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что ведомство изучит и учтет все замечания Счетной палаты, подчеркнув, что контрольно-ревизионный департамент в структуре ведомства появился лишь осенью 2016 с приходом нового министра.

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