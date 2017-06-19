В Омске планируется построить 15 школ к 2025 году, сообщает пресс-служба мэрии.

По решению мэра Вячеслава Двораковского определены земельные участки, где планируется до 2025 года построить 15 новых школ. В числе первоочередных территорий — Космический проспект, микрорайоны комплексной жилой застройки в районе улиц 21-й Амурской и Завертяева, микрорайон «Рябиновка» и другие.

Один из вариантов финансирования строительства — государственно-частное партнерство, при котором застройщик сначала строит школу за свой счет, а потом получает возмещение затрат из федерального, регионального и местного бюджетов.

К проектированию новых школ рассчитывают приступить в 2018 году, а в 2019 — начать строительство.