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08:44 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске планируется построить 15 школ к 2025 году

В настоящее время зарезервированы земельные участки для строительства.

Источник: РИА "Новости"

В Омске планируется построить 15 школ к 2025 году, сообщает пресс-служба мэрии.

По решению мэра Вячеслава Двораковского определены земельные участки, где планируется до 2025 года построить 15 новых школ. В числе первоочередных территорий — Космический проспект, микрорайоны комплексной жилой застройки в районе улиц 21-й Амурской и Завертяева, микрорайон «Рябиновка» и другие.

Один из вариантов финансирования строительства — государственно-частное партнерство, при котором застройщик сначала строит школу за свой счет, а потом получает возмещение затрат из федерального, регионального и местного бюджетов.

К проектированию новых школ рассчитывают приступить в 2018 году, а в 2019 — начать строительство.

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