В Омске планируется построить 15 школ к 2025 году
В настоящее время зарезервированы земельные участки для строительства.
В настоящее время зарезервированы земельные участки для строительства.
В Омске планируется построить 15 школ к 2025 году, сообщает
По решению мэра Вячеслава Двораковского определены земельные участки, где планируется до 2025 года построить 15 новых школ. В числе первоочередных территорий — Космический проспект, микрорайоны комплексной жилой застройки в районе улиц 21-й Амурской и Завертяева, микрорайон «Рябиновка» и другие.
Один из вариантов финансирования строительства —
К проектированию новых школ рассчитывают приступить в 2018 году, а в 2019 — начать строительство.