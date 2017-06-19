Нацбанк повысил курс доллара и евро
Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на уровне 2905,86 гривны за 100 евро, а рубля — 4,506 гривны за 10 рублей, доллара — 2602,19 гривны за 100 долларов.
Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на уровне 2905,86 гривны за 100 евро, а рубля — 4,506 гривны за 10 рублей, доллара — 2602,19 гривны за 100 долларов.
КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 19 июня, повысил курс доллара до 2602,19 гривны за 100 долларов.
Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Международный валютный фонд может