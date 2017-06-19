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09:00 (мск), источник: VN.ru

Более 2 млрд рублей выделено на ремонт дорог НСО

В Новосибирской области приступили к ремонту дорожного полотна в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В этом году на строительство и ремонт дорог по национальному проекту нашему региону выделили немалую сумму — 2 миллиарда 242 миллиона рублей. В планах работ на 2017 год — отремонтировать 20 километров магистралей, более 100 тысяч квадратных метров тротуаров и ликвидировать 15 мест концентрации ДТП. Кроме того, реконструируют десятки светофорных объектов. Деньги также пойдут на установку систем видеофиксации и замену дорожных знаков.

— Наша задача — совместно со всеми муниципальными образованиями сделать качественный ремонт, понять идеологию этого проекта, вписаться в нее, безукоризненно выполнить, и тем самым подтвердить дееспособность Новосибирской области, — говорит губернатор Владимир Городецкий.

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