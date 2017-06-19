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09:04 (мск), источник: Новости Перми

На Парковом, в Заостровке и Кондратово восстановлено водоснабжение

16 июня днем на Кондратовском водоводе произошла утечка. Без воды остались жители микрорайнов Парковый, Заостровка и деревни Кондратово. В субботу подачу воды возобновили.

Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, 17 июня в шесть утра водоснабжение было восстановлено.

Ремонтными работами занимались сотрудники компании «НОВОГОР» и оперативные службы Перми.

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