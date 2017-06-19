Зараженные продукты нашли на борту судна, которое прибыло в Хабаровский край из Японии

Проверку провели специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В зернобобовых продуктах питания экипажа, а это маш (происхождением Япония), находились жуки, в активном состоянии имеющие для России карантинное значение — азиатская многоядная зерновка», — отмечается в сообщении пресс-службы управления. На время стоянки судна в порту зараженный продзапас поместили в изолированную рефкамеру. Выносить его на берег запрещено.