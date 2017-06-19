На 12 омских улицах уложили первый слой асфальта

Масштабный ремонт в Омске продолжается в соответствии с графиком. Уже полностью отремонтированы 3 улицы — Волгоградская, Граничная и 25-ая Северная, причем досрочно.

Первый слой асфальта на 100% уложили на 9 улицах: Заозерной, 33-я Северной, Березовой, Авиационной, Кошевого, 5-я Кировской, 6-я Станционной, Гуртьева, проспекте Королева.

Качество выполненных подрядчиком работ на этом этапе проверит контролирующая организация, напомним, в этом году за качеством следят ОАО «Омский СоюзДорНИИ», ООО «СибЦентр» и ФГБОУ «СибАДИ».

На трех из них подрядные организации успели уложить второй слой, на остальных к соответствующим работам приступят в ближайшее время после завершения строительного контроля.