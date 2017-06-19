Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Донорам крови дают скидки на продукты, бытовую технику и авиабилеты
«Бросалась в глаза разница»: эксперт о прямой линии с Путиным
Откровенный клип Бузовой обсуждают в Сети (видео)
Свидетели ДТП с "пьяным" 6-летним ребенком рассказали об угрозах
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера»
Сыгравший Николая II в «Матильде» актер объяснил свою репутацию
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
СМИ рассказали, к чему привели жалобы во время прямой линии
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей»
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
10Скончался Гельмут Коль
20Скончался актер Алексей Баталов
09:44 (мск), источник: Om1.ru

На 12 омских улицах уложили первый слой асфальта

Каждый этап работ тщательно контролируется соответствующими организациями.

Масштабный ремонт в Омске продолжается в соответствии с графиком. Уже полностью отремонтированы 3 улицы — Волгоградская, Граничная и 25-ая Северная, причем досрочно.
Первый слой асфальта на 100% уложили на 9 улицах: Заозерной, 33-я Северной, Березовой, Авиационной, Кошевого, 5-я Кировской, 6-я Станционной, Гуртьева, проспекте Королева.

Качество выполненных подрядчиком работ на этом этапе проверит контролирующая организация, напомним, в этом году за качеством следят ОАО «Омский СоюзДорНИИ», ООО «СибЦентр» и ФГБОУ «СибАДИ».

На трех из них подрядные организации успели уложить второй слой, на остальных к соответствующим работам приступят в ближайшее время после завершения строительного контроля.

Если у организаций не будет претензий к выполненным работам, дорожники приступят к следующему этапу: укладывать второй слой полотна.

Так, на улице Заозерной проверка уже прошла: подрядчики начали класть второй, верхний, слой дорожного покрытия.

Вячеслав Двораковский, мэр города Омска:

— До завершения ремонтной кампании остается больше месяца, и больших опасений, что сроки кто-то не выдержит, у нас нет.

Как напомнили в мэрии, первый слой асфальта укладывают уже на улицах Энтузиастов, 22 апреля, 22 Декабря, 2-ой Солнечной, Гашека и Сибирском проспекте.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Омске не стали банкротить бизнес-партнера солиста «Руки вверх» Жукова
Скотленд-Ярд сообщил об одной жертве инцидента в Лондоне
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель
Сборная Чили одержала первую победу на Кубке конфедераций
Наблюдателей из четырех стран могут не пустить на выборы в РФ
Airbus представил новую версию крупнейшего пассажирского лайнера
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Мьянме
Счетная палата попросила Генпрокуратуру проверить Минобрнауки
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь