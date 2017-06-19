На 12 омских улицах уложили первый слой асфальта
Каждый этап работ тщательно контролируется соответствующими организациями.
Каждый этап работ тщательно контролируется соответствующими организациями.
Масштабный ремонт в Омске продолжается в соответствии с графиком. Уже полностью отремонтированы 3 улицы — Волгоградская, Граничная и 25-ая Северная, причем досрочно.
Первый слой асфальта на 100% уложили на 9 улицах: Заозерной, 33-я Северной, Березовой, Авиационной, Кошевого, 5-я Кировской, 6-я Станционной, Гуртьева, проспекте Королева.
Качество выполненных подрядчиком работ на этом этапе проверит контролирующая организация, напомним, в этом году за качеством следят ОАО «Омский СоюзДорНИИ», ООО «СибЦентр» и ФГБОУ «СибАДИ».
На трех из них подрядные организации успели уложить второй слой, на остальных к соответствующим работам приступят в ближайшее время после завершения строительного контроля.
Так, на улице Заозерной проверка уже прошла: подрядчики начали класть второй, верхний, слой дорожного покрытия.
Вячеслав Двораковский, мэр города Омска:
— До завершения ремонтной кампании остается больше месяца, и больших опасений, что сроки
Как напомнили в мэрии, первый слой асфальта укладывают уже на улицах Энтузиастов, 22 апреля, 22 Декабря, 2-ой Солнечной, Гашека и Сибирском проспекте.