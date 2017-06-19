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11:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде пустят поезда, оборудованные видеокамерами и разъемами USB

ОАО «РЖД» закупило 15 железнодорожных вагонов, которые передаются для формирования составов поездов в Волгоградскую и Астраханскую области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, вагоны производства Тверского вагоностроительного завода оснащены кондиционерами, экологически чистыми туалетными комплексами и системами видеонаблюдения.

«В каждом купе установлены электрические розетки 220 В и разъемы USB. В служебном отделении проводника каждого вагона установлено сигнальное устройство системы безопасности и связи, переговорное оборудование для связи обслуживающего персонала со штабным вагоном», — добавили в пресс-службе. Безопасность пассажиров обеспечивает пожарная сигнализация и система пожаротушения.

Презентация новых вагонов состоялась на днях в Саратовской области.

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