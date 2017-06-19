На ул. Павлика Морозова в Калининграде переложат брусчатку
В Калининграде на улице Павлика Морозова стартовал дорожный ремонт. Он начался на участке, примыкающем к улице Киевская.
В Калининграде на улице Павлика Морозова стартовал дорожный ремонт. Он начался на участке, примыкающем к улице Киевская.
Рабочие с помощью экскаваторы снимают булыжник с левой стороны проезжей части. В связи с этим «полезная площадь», по которой может следовать транспорт, значительно сузилась.
По словам рабочих, гранит снимают не навсегда и асфальт здесь не появится. Планируется переложить брусчатку, чтобы ликвидировать так называемые «волны» на проезжей части.