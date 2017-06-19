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11:46 (мск), источник: Вести - Калининград

На ул. Павлика Морозова в Калининграде переложат брусчатку

В Калининграде на улице Павлика Морозова стартовал дорожный ремонт. Он начался на участке, примыкающем к улице Киевская.

Источник: Вести - Калининград

Рабочие с помощью экскаваторы снимают булыжник с левой стороны проезжей части. В связи с этим «полезная площадь», по которой может следовать транспорт, значительно сузилась.

По словам рабочих, гранит снимают не навсегда и асфальт здесь не появится. Планируется переложить брусчатку, чтобы ликвидировать так называемые «волны» на проезжей части.

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