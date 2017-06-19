Алиханов: Разногласия по закону об ОЭЗ сняты, но поправки заработают не раньше 2018 года

«В апреле я доложил Дмитрию Медведеву, что разногласия по поправкам в закон сняты, и с 2018 года он может заработать. Была надежда, что все случится раньше, но государственная машина не терпит суеты. Наши новеллы вернут Калининграду статус одной из самых привлекательных особых экономических зон в стране», — сказал он.

Как отмечает агентство, ранее сообщалось, что нововведения должны были быть приняты в 2016 году, однако потребовался ряд согласований. В пакет поправок, который прошел окончательное согласование, по словам Алиханова, включены льготы по страховым платежам по примеру ТОР — территорий опережающего развития, отмена утилизационного сбора на сельхоз- и спецтехнику, если она используется в области, ряд других упрощений, в частности, в закон о торговле.

Также в числе преференций может войти электронная виза для иностранцев въезжающих в область. «На мой взгляд (электронная виза), абсолютно оправданный шаг. И на сто процентов безопасный. От нас ведь на остальную территорию России никак не просочиться. По одну сторону — Литва, по другую — Польша. Страны НАТО и Евросоюза», — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о поправках в закон об ОЭЗ в Калининградской области внесен в Администрацию президента.