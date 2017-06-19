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09:22 (мск), источник: VLADNEWS

Разлагающуюся селедку едва не отправили из Приморья на запад России

20 тонн рыбы проверят на степень безопасности для человеческого здоровья.

Во Владивостоке на железнодорожной станции «Мыс Чуркин» инспекторами Россельхознадзора был выявлен грузовик с крупной партией недомороженной сельди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Вес партии составил 20 тонн. Рыба должна была отправиться в западные российские регионы.

Температура в толще рыбопродукции составила минус 9,2 °С при необходимых минус 18 градусах.

Дальнейшее движение размороженной рыбной партии приостановлено. От продукции отобраны пробы и направлены на проведение лабораторных испытаний по показателям безопасности и качества.

По информации специалистов Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора, при условиях, когда температура падает до −14…−16 градусов, с рыбной продукции сходит ледяная глазурь, которая предохраняет рыбу от соприкосновения с воздухом и, как следствие, препятствует процессам её окисления. Помимо этого, при температурах, намного выше требуемых минус 18 градусов, при которых должна перевозиться рыбная продукция, в несколько раз ускоряются процессы биологического разложения, в связи с чем продукция по прибытии в пункт назначения теряет свой привлекательный товарный внешний вид, качество, а также питательные свойства.

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