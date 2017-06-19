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09:27 (мск), источник: Om1.ru

Премьер Медведев выделяет Омской области больше 20 реанимобилей

О крупной партии авто для медучреждений региона сообщил депутат Государственной Думы Андрей Годушко. Это не просто машины скорой помощи, а реанимобили, позволяющие спасать пациентов уже по дороге в больницу.

Источник: РИА "Новости"

Омская область уже в ближайшее время получит 21 новый современный автомобиль скорой помощи. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому региону выделен 21 автомобиль скорой помощи класса В.

О скором поступлении новых автомобилей для Минздрава рассказал депутат Госдумы Андрей Голушко. Как выяснилось, решение было принято после того, как о проблеме нехватки специализированной техники заявило руководство «Единой России».

Андрей Голушко, депутат Государственной Думы от Омской области:

— Мы с начала года обсуждали с руководством партии необходимость обновления парка автомобилей скорой помощи и автобусов для школ. В итоге первое решение уже есть — премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, на основании которого Омская область получит в ближайшее время 21 новый современный автомобиль скорой помощи класса В. Это специализированный транспорт, полностью укомплектованный всем находимым оборудованием. Теперь мы занимаемся автобусами для наших школ.

Отметим, что автомобили экстренной медицинской помощи (класс В) — это реанимобили. Подобные машины используются врачебными и фельдшерскими бригадами для транспортировки пациентов в больницу с одновременным оказанием интенсивной терапии. В комплектацию данного типа автомобилей входят: дефибриллятор с блоком питания, электрокардиограф, кислородный ингалятор с 2-литровым баллоном, и даже аппарат для ингаляционного наркоза.

Кстати, в прошлом году Омская область уже получила за федеральный счет 19 автомобилей скорой помощи. Благодаря этому свой автопарк обновили центральные районные больницы Горьковского, Исилькульского, Любинского, Колосовского, Саргатского, Тюкалинского, Крутинского, Нижнеомского, Называевского, Усть-Ишимского, Тевризского, Знаменского, Большеуковского, Муромцевского (с. Низовое) и Омского районов.

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