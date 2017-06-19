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09:25 (мск), источник: СуперОмск

В Омске более 300 домов отслужили свой срок

Начальник государственной жилищной инспекции Омской области Сергей Плисов констатировал, что актуальная для российской столицы реновация хрущевок назрела и для Омска.

Чиновник привел в пример более 300 домов 335-й серии — наиболее распространенный вид панельного дома времен СССР — которые выслужили свой срок. Однако для реконструкции пятиэтажек в Омске, по заявлению Плисова, требуются федеральные средства.

«Эта необходимость назрела в Омске давно. Скажу больше: у нас более 300 домов 335-й серии, которые выслужили свой срок. Но на сегодняшний день загрузить все на плечи органов местного самоуправления, области нереально. Для этого нужен проект. Нужны федеральные средства для осуществления и поддержания жилого фонда. Безусловно, хрущевки 335-й серии должны быть реконструированы. Было поручение зампредседателя правительства и губернатора исследовать весь жилой фонд. На сегодняшний день не только государственной жилищной инспекцией, но и проектными организациями было сделано полное обследование жилого фонда Омской области. Эти новшества на сегодняшний день просто необходимы», — заявил Сергей Плисов в интервью «Первому городскому телеканалу».

Отметим, что проект реновации в Москве прогремел на всю Россию. В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10−15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Госдума 14 июня приняла документ в третьем чтении.

На недавней «Прямой линии» президент России Владимир Путин разъяснил, почему проект реновации будет тяжело осуществить в регионах.

Так, по словам президента, в субъектах еще не завершена программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. К тому же глава государства отметил, что реновация в столице проводится за счет местного бюджета, что вряд ли потянут бюджеты регионов и областных центров.

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