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10:36 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Коминтерновском районе Воронежа снесут ещё один ветхий квартал

Территорию площадью 3,8 га отдадут под комплексную застройку.

Городские власти приняли решение о застройке ещё одного ветхого квартала в Коминтерновском районе. Под застройку отдадут территорию площадью 3,8 га, ограниченную улицами Машиностроителей — Загородная — Подклетенская — Керамическая. Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности руководителя управления строительной политики мэрии Владимир Пешков в среду, 14 июня.

Власти отправят под снос 14 трехэтажных жилых дома, две четырехэтажки и два одноэтажных нежилых здания. Территория в соответствии с градостроительным регламентом относится к категории Ж8 — зона комплексной застройки.

В ноябре 2016 года определился застройщик еще одного ветхого квартала в Коминтерновском районе, ограниченного улицами Солнечная — Утренняя — переулок Партизанский — Вольная — проспект Труда. Стоимость территории площадью 3,95 га составила 2,05 млн рублей, победителем аукциона стало ООО «ЖБИ2-Инвест». Под снос пойдут 19 аварийных двухэтажных домов.

В феврале 2017 года мэрия нашла инвестора для застройки другого квартала в Коминтерновском районе — ограниченного Московским проспектом, улицами 45-й Стрелковой Дивизии, Славы и переулком Ракетный. Победителем аукциона стало ООО «ТрансЦентрСтрой Развитие». Стоимость участка площадью 3,9 га под застройку составила 5 млн рублей. На участке инвестор снесет 20 двухэтажных и трехэтажных жилых домов, гараж и тепловой пункт.

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