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09:41 (мск), источник: Коммерсантъ

В Перми построят медико-социальный реабилитационный центр

В Перми будет построен краевой высокотехнологичный медико-социальный реабилитационный центр на 80−100 мест.

Об этом заявил глава региона Максим Решетников на встрече с работниками социальной отрасли. Максим Решетников отметил, что инфраструктура в Прикамье будет развиваться.

«Более 10 лет в регионе не строилось никаких социальных учреждений. Мы понимаем, что больницы важны, дороги важны, но и в социальной сфере нам тоже нужно делать шаги, поэтому в пятилетнюю программу будут включены два объекта. Первый — это новый дом-интернат для престарелых и инвалидов в Перми. Нужно, чтобы он был технологичный и удобный, и чтобы в дальнейшем мы этот опыт могли тиражировать. Второй объект — краевой высокотехнологичный медико-социальный реабилитационный центр на 80−100 мест», — заявил глава края.

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