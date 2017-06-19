В Перми построят медико-социальный реабилитационный центр
В Перми будет построен краевой высокотехнологичный
В Перми будет построен краевой высокотехнологичный
Об этом заявил глава региона Максим Решетников на встрече с работниками социальной отрасли. Максим Решетников отметил, что инфраструктура в Прикамье будет развиваться.
«Более 10 лет в регионе не строилось никаких социальных учреждений. Мы понимаем, что больницы важны, дороги важны, но и в социальной сфере нам тоже нужно делать шаги, поэтому в пятилетнюю программу будут включены два объекта. Первый — это новый