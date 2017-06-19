Авиапром России в макете. На авиасалоне в Ле-Бурже российской техники почти не будет
Во французском
Во французском
Сегодня в
Организаторы отмечают беспрецедентно высокий спрос со стороны участников — все стенды и шале в
Ожидается, что салон в
На фоне действия санкций против РФ состав российской делегации продолжает уменьшаться. В 2015 году
Среди постоянных участников выставки значатся Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящие в нее «Гражданские самолеты Сухого» и «Иркут», «Роскосмос», «Вертолеты России» «Ростеха», а также «Иркут», МиГ, «Рособоронэкспорт», «ВСМПО-Ависма», Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех»).
Несмотря на заверения, что российские оборонные предприятия смогут участвовать в выставке, не опасаясь ареста имущества
На стенде ОАК будут демонстрироваться модели самолетов SSJ 100, МС-21, Ил-114, Ил-112 В, МТС, Бе-200, Бе-103, концепция перспективного грузопассажирского самолета (М-60), а также боевых и учебных самолетов ПМИ, Су-32, Су-35, МиГ-29К, МиГ-35, Су-30СМ, Як-130, Як-152.
Как и в предыдущие годы, на выставке будет представлен пилотажный тренажер самолетов семейства МС-21, который начиная с мая совершил несколько тестовых полетов. В «Вертолетах России» сообщили, что рассчитывают «провести переговоры с традиционными заказчиками и эксплуатантами российской техники». Холдинг будет продвигать легкий многоцелевой вертолет «Ансат» европейским заказчикам. Его модель будет представлена на стенде «Рособоронэкспорта». На стенде ОДК будут продемонстрированы новейший двигатель ПД-14 для МС-21−300,
На выставке состоится дебют американского малозаметного многофункционального
Украинский концерн «Антонов» впервые на международном уровне представит самолет Ан-132Д — прототип перспективного многоцелевого транспортного самолета Ан-132. При этом британское
Boeing представит на авиасалоне самую новую и большую модель семейства Dreamliner — 787−10. В летной программе также запланировано участие Boeing 737 MAX 9. Также должна состояться презентация более крупной версии Boeing 737 MAX 10, рассчитанной на 190−230 пассажиров. Его первыми заказчиками, по данным Reuters, могут стать ирландский лоукостер Ryanair и китайский лизингодатель CDB Aviation.
Европейский Airbus покажет A350−1000 — новейшее поколение широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов средней размерности и A321neo. Бразильский Embraer впервые выставит самый большой региональный самолет семейства
Елизавета Кузнецова