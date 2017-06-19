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09:59 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Авиапром России в макете. На авиасалоне в Ле-Бурже российской техники почти не будет

Во французском Ле-Бурже в понедельник открывается крупнейший в мире авиасалон. Зарубежные производители готовятся представить усовершенствованные варианты гражданских самолетов Boeing 737 MAХ, Airbus A350, Embraer Е195-Е2. На выставке должна состояться премьера американского малозаметного истребителя-бомбардировщика F-35А. Российское присутствие, как и на авиасалоне 2015 года, сведено к минимуму из-за санкций: наша делегация состоит лишь из 25 компаний, на статической экспозиции будет представлен только SSJ 100, а остальные достижения российского авиапрома представят в виде макетов.

Источник: Reuters

Сегодня в Ле-Бурже под Парижем открывается 52-й аэрокосмический салон, который продлится всю неделю. Авиасалон откроет новый президент Франции Эмманюэль Макрон. По оценкам организаторов, в выставке примут участие около 2,4 тыс. компаний, 300 официальных делегаций из более чем 90 стран.

Самый большой павильон представит США.

Организаторы отмечают беспрецедентно высокий спрос со стороны участников — все стенды и шале в Ле-Бурже были забронированы за восемь месяцев до начала выставки, из-за чего пришлось расширять пространство павильонов. Руководство выставки также отметило «более доступную стоимость павильона» по сравнению с ценами, предлагаемыми на аналогичных мероприятиях в британском Фарнборо, Дубае или Сингапуре — €355 за 1 кв. м.

Для сравнения: стоимость 1 кв. м застройки павильона предстоящего авиасалона МАКС под Москвой — около €50.

Ожидается, что салон в Ле-Бурже посетят не менее 350 тыс. человек. На статической экспозиции будут представлены 150 самолетов. Традиционно из всех представленных экспонатов 70% — гражданская авиатехника, 30% — военная. На предыдущем салоне общий объем заказов достиг $130 млрд. Но участники отрасли не исключают, что в этот раз сумма сделок вряд ли будет больше: авиапроизводители и авиакомпании еще выполняют предыдущие заказы.

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На фоне действия санкций против РФ состав российской делегации продолжает уменьшаться. В 2015 году Ле-Бурже посетили 37 компаний из России, в 2017 году будет только 25 компаний.

Среди постоянных участников выставки значатся Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящие в нее «Гражданские самолеты Сухого» и «Иркут», «Роскосмос», «Вертолеты России» «Ростеха», а также «Иркут», МиГ, «Рособоронэкспорт», «ВСМПО-Ависма», Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех»).

Несмотря на заверения, что российские оборонные предприятия смогут участвовать в выставке, не опасаясь ареста имущества из-за западных санкций (в 2015 году во Франции было изменено соответствующее законодательство), на статической экспозиции в Ле-Бурже будет представлен только SSJ 100 в ливрее мексиканской авиакомпании Interjet.

На стенде ОАК будут демонстрироваться модели самолетов SSJ 100, МС-21, Ил-114, Ил-112 В, МТС, Бе-200, Бе-103, концепция перспективного грузопассажирского самолета (М-60), а также боевых и учебных самолетов ПМИ, Су-32, Су-35, МиГ-29К, МиГ-35, Су-30СМ, Як-130, Як-152.

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Как и в предыдущие годы, на выставке будет представлен пилотажный тренажер самолетов семейства МС-21, который начиная с мая совершил несколько тестовых полетов. В «Вертолетах России» сообщили, что рассчитывают «провести переговоры с традиционными заказчиками и эксплуатантами российской техники». Холдинг будет продвигать легкий многоцелевой вертолет «Ансат» европейским заказчикам. Его модель будет представлена на стенде «Рособоронэкспорта». На стенде ОДК будут продемонстрированы новейший двигатель ПД-14 для МС-21−300, российско-французский двигатель SaM146 (устанавливается на SSJ 100).

В Ле-Бурже ожидается несколько премьер.

На выставке состоится дебют американского малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика F-35А (на авиасалоне в Фарнборо в 2016 году был продемонстрирован F-35B). Последний показ стелс-самолета в Ле-Бурже был в 1991 году (F-117). Но пока неизвестно, будет ли самолет участвовать в летной программе или только находиться на статической экспозиции.

Украинский концерн «Антонов» впервые на международном уровне представит самолет Ан-132Д — прототип перспективного многоцелевого транспортного самолета Ан-132. При этом британское PR-агентство, организующее это мероприятие, сначала предоставило «Ъ» аккредитацию на это мероприятие, а спустя час отказало, сославшись на то, что «оно проходит в закрытом режиме с ограниченным числом участников».

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Boeing представит на авиасалоне самую новую и большую модель семейства Dreamliner — 787−10. В летной программе также запланировано участие Boeing 737 MAX 9. Также должна состояться презентация более крупной версии Boeing 737 MAX 10, рассчитанной на 190−230 пассажиров. Его первыми заказчиками, по данным Reuters, могут стать ирландский лоукостер Ryanair и китайский лизингодатель CDB Aviation.

Европейский Airbus покажет A350−1000 — новейшее поколение широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов средней размерности и A321neo. Бразильский Embraer впервые выставит самый большой региональный самолет семейства E-Jet второго поколения — Е195-Е2. Российские авиакомпании пока не планируют подписывать соглашения с зарубежными производителями Boeing, Airbus, Embraer соглашения о поставках самолетов. Но на выставке будет присутствовать гендиректор группы «Аэрофлот» Виталий Савельев и делегация «ЮТэйр».

Елизавета Кузнецова

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