Компания-застройщик, несмотря на обязательства, не расселяет жителей аварийных домов на улице Пискунова в Иркутске

Такое мнение депутатов городской думы о предложении застройщика о переносе красной линии по улице Пискунова. Цель — построить на запрещенной территории новые блок-секций. На очередном шумном собрании с жителями 9 аварийных домов, которых застройщик должен был расселить, специалисты объясняют, почему не идут на уступки строительной компании.

— Застройщик был уведомлен, что он сносит 16 домов, строить может только на территории 7 домов. 9 домов — их территория уходит под дорогу, — говорит заместитель комитета по градостроительной политике Иркутска Ольга Иванова.

В этом и проблема, в проекте красная линия означает трассу федерального значения. Шириной 100 метров, длиной — от академического моста до улицы Ширямова.

— Давайте представим для визуального понимания. Улица Лермонтова, а посередине стоит многоэтажная застройка.

Договор с застройщиком о расселении жителей подписали в 2013 году. Компания снесла 7 домов и возвела многоэтажные дома. Остались еще 9 бараков. По словам городских властей, застройщик не хочет расселять их, пока ему не разрешат построить вместо дороги блок-секции.

— На сегодняшний день никакие меры по переселению не принимаются. Условия, в которых проживают жители, ужасные. Застройщик обязан выполнить все свои условия. Потому что территория застроена большая, денег он заработал много, — говорит заместитель мэра, глава Октябрьского округа Иркутска Владимир Преловский.

Застройщик на встречу не пришел. Власти вместе с жителями решили собраться повторно. Если представители компании не придут снова, то переговоры перейдут в зал суда. Нам удалось связаться с застройщиком по телефону. Там рассказали, что компания намерена выполнить все обязательства. На следующей встрече представят новый план по переселению людей.