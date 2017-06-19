Прокуратура Хабаровска прикрыла интернет-торговлю алкогольной продукцией
Горячительные напитки можно было приобрести после 23 часов по всей территории города.
Горячительные напитки можно было приобрести после 23 часов по всей территории города.
Хабаровск, 19 июня, AmurMedia.
Прокуратурой Кировского района Хабаровска проведена проверка исполнения требований Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Установлено, что на одном из
Таким образом, данный сайт содержит информацию, запрещенную законодательством Российской Федерации к размещению указанным способом. Вход на указанный
Согласно ст. 11 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени.
В соответствии п. 5 Постановления Правительства РФ от
В связи с этим, прокурор Кировского района г. Хабаровска обратился в суд с заявлением о признании размещенной на
Краснофлотский районный суд г. Хабаровска требование прокурора удовлетворил, решение обращено к немедленному исполнению.