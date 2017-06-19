Прокуратура Хабаровска прикрыла интернет-торговлю алкогольной продукцией

Хабаровск, 19 июня, AmurMedia.

Прокуратурой Кировского района Хабаровска проведена проверка исполнения требований Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Установлено, что на одном из Интернет-сайтов организована продажа алкогольной продукции с доставкой после 23 часов по всей территории краевой столицы, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Таким образом, данный сайт содержит информацию, запрещенную законодательством Российской Федерации к размещению указанным способом. Вход на указанный Интернет-сайт свободный, не требуется предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием сайта и скопировать материалы в электронном варианте может любой пользователь, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют. Размещенные на странице данного сайта материалы направлены на неограниченный круг лиц, в обход установленных законодательством требований для ведения и реализации такой деятельности.

Согласно ст. 11 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени.

В соответствии п. 5 Постановления Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.

В связи с этим, прокурор Кировского района г. Хабаровска обратился в суд с заявлением о признании размещенной на Интернет-сайте информации по продаже алкогольной продукции дистанционным способом запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Краснофлотский районный суд г. Хабаровска требование прокурора удовлетворил, решение обращено к немедленному исполнению.