Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
Йога защищает от рака и депрессии
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети
Экс-глава РЖД назвал слова о его шубохранилище анекдотом
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
Безруков попросил Путина высказаться о споре вокруг «Матильды»
На «Кинотавре» наградили лучших актера и актрису
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
СМИ рассказали, к чему привели жалобы во время прямой линии
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей»
В Кремле ответили на вопрос о сбитом «пьяном» 6-летнем мальчике
Реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
10Умер Гельмут Коль
10:26 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Рустэм Хамитов призвал аграриев немедленно приступать к кормозаготовке

Не терять ни минуты, и приступить к кормозаготовке немедленно! Рустэм Хамитов во время рабочей поездки по Дюртюлинскому району призвал аграриев не затягивать сельскохояйственные работы — погода неустойчивая.

Источник: ГТРК Башкортостан

Также глава республики ознакомился с организацией детской оздоровительной кампании. Это многолетнее растение пойдёт на корм для крупного рогатого скота. Но только после того, как влажность травы снизится до 65 процентов.

Затяжные дожди сделали своё дело — сроки кормозаготовки в республике сдвинулись на две недели. Теперь аграриям приходится работать, что называется, в темпе. Сейчас перед хозяйствами стоит главная задача — заготовить полуторагодичный запас кормов.

Глава республики призвал аграриев не терять ни минуты. Ведь в первую очередь это нужно для увеличения надоев молока — продуктивность животноводства на 60 процентов зависит от качества кормов.

В Дюртюлинском районе Рустэм Хамитов ознакомился с работой нескольких хозяйств, а также поинтересовался наличием башкирской продукции на прилавках магазинов. Местные предприниматели озвучили главе республики наболевшую проблему — город заполонили крупные ритейлеры.

Программа рабочей поездки главы как всегда насыщенная. Это уже дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Старобаишево. В прошлом году здесь полностью отремонтировали комнаты и систему горячего водоснабжения. Сейчас очередь за отоплением и очистными сооружениями. В одном здании — старики и дети.

Многие проходят реабилитацию. Большинство малышей — сироты. Сотрудники учреждения стараются приобщать детей к культуре, искусству и спорту. Ну, а буквально в 15 километрах от Дюртюлей находится «Венеция». Это детский санаторий-профилакторий. Дети оздоравливаются здесь круглый год. В этом году на организацию оздоровительной кампании детей из республиканского бюджета выделено более 11 миллионов рублей.

Говорили и о строительстве новой школы и детского сада в Дюртюлях. Но для этого городу нужно поддерживать высокий уровень рождаемости, чтобы через несколько лет эти учреждения не пустовали, подчеркнул Рустэм Хамитов. Дюртюлинцы заверили — демографию поддержат. Собственно район всегда был в числе лидеров в республики.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Бойня в Кратове: фото стрелка и его предсмертная записка
Пожар в высотке: матери выбрасывали детей из окон. Видео
Бойня в Кратове: фото стрелка и его предсмертная записка
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма
В Киеве разработан новый план «мирной реинтеграции» ДНР и ЛНР
Чили - Камерун: «Система видеоповторов справедлива»
МЧС эвакуирует в Москву пожаловавшуюся Путину онкобольную
Один человек погиб в результате инцидента с фургоном в Лондоне
Россия заняла пятое место в Европе по приему беженцев
Счетная палата попросила Генпрокуратуру проверить Минобрнауки
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Ларс Айдингер: «Матильда» не о том, как Николай II изменял жене Немецкий актер, сыгравший русского императора в нашумевшем фильме Алексея Учителя, рассказывает о подготовке к роли, скандале вокруг картины, обнажении в кадре и отношении к вере
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь