Рустэм Хамитов призвал аграриев немедленно приступать к кормозаготовке

Также глава республики ознакомился с организацией детской оздоровительной кампании. Это многолетнее растение пойдёт на корм для крупного рогатого скота. Но только после того, как влажность травы снизится до 65 процентов.

Затяжные дожди сделали своё дело — сроки кормозаготовки в республике сдвинулись на две недели. Теперь аграриям приходится работать, что называется, в темпе. Сейчас перед хозяйствами стоит главная задача — заготовить полуторагодичный запас кормов.

Глава республики призвал аграриев не терять ни минуты. Ведь в первую очередь это нужно для увеличения надоев молока — продуктивность животноводства на 60 процентов зависит от качества кормов.

В Дюртюлинском районе Рустэм Хамитов ознакомился с работой нескольких хозяйств, а также поинтересовался наличием башкирской продукции на прилавках магазинов. Местные предприниматели озвучили главе республики наболевшую проблему — город заполонили крупные ритейлеры.