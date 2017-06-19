Рустэм Хамитов призвал аграриев немедленно приступать к кормозаготовке

Также глава республики ознакомился с организацией детской оздоровительной кампании. Это многолетнее растение пойдёт на корм для крупного рогатого скота. Но только после того, как влажность травы снизится до 65 процентов.
Затяжные дожди сделали своё дело — сроки кормозаготовки в республике сдвинулись на две недели. Теперь аграриям приходится работать, что называется, в темпе. Сейчас перед хозяйствами стоит главная задача — заготовить полуторагодичный запас кормов.
Глава республики призвал аграриев не терять ни минуты. Ведь в первую очередь это нужно для увеличения надоев молока — продуктивность животноводства на 60 процентов зависит от качества кормов.
В Дюртюлинском районе Рустэм Хамитов ознакомился с работой нескольких хозяйств, а также поинтересовался наличием башкирской продукции на прилавках магазинов. Местные предприниматели озвучили главе республики наболевшую проблему — город заполонили крупные ритейлеры.
Программа рабочей поездки главы как всегда насыщенная. Это уже дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Старобаишево. В прошлом году здесь полностью отремонтировали комнаты и систему горячего водоснабжения. Сейчас очередь за отоплением и очистными сооружениями. В одном здании — старики и дети.
Многие проходят реабилитацию. Большинство малышей — сироты. Сотрудники учреждения стараются приобщать детей к культуре, искусству и спорту. Ну, а буквально в 15 километрах от Дюртюлей находится «Венеция». Это детский санаторий-профилакторий. Дети оздоравливаются здесь круглый год. В этом году на организацию оздоровительной кампании детей из республиканского бюджета выделено более 11 миллионов рублей.
Говорили и о строительстве новой школы и детского сада в Дюртюлях. Но для этого городу нужно поддерживать высокий уровень рождаемости, чтобы через несколько лет эти учреждения не пустовали, подчеркнул Рустэм Хамитов. Дюртюлинцы заверили — демографию поддержат. Собственно район всегда был в числе лидеров в республики.