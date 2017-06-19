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10:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Торги на реконструкцию красноярского центра регби не состоялись

Контракт будет подписан с единственным участником аукциона.

Аукцион на реконструкцию красноярского центра регби признан несостоявшимся. На торги заявилась только одна компания — «Культбытстрой». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно размещенным документам, потенциальный подрядчик предложил выполнить работы за 347,6 млн рублей, что почти на 18 млн рублей ниже первоначальной цены. В итоге правительством Красноярского края, которое выступает заказчиком ремонта, было принято решение подписать контракт с «Культбытстроем».

Напомним, подрядчику нужно обустроить запасное поле с искусственным газоном, гостиницу и общежитие для воспитанников ДЮСШ. Также победителю торгов нужно реконструировать западную трибуну на основном поле, после чего ее вместимость составит 2300 человек. Кроме того, подрядчику необходимо закупить и установить лифты и другое оборудование.

Региональный центр по регби расположен на базе спорткомплекса «Авангард» (ул. Павлова, 21/1). На базе центра тренируется «Енисей-СТМ» — действующий чемпион России и победитель европейского турнира Continental Shield.

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