Председателем Совета директоров МРСК Урала переизбрали Семерикова
Главного советника ПАО «Россети».
Главного советника ПАО «Россети».
В ОАО «МРСК Урала» в заочной форме состоялось заседание Совета директоров. На нем был принят ряд важных управленческих вопросов.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Корпоративным секретарем ОАО «МРСК Урала» избрали начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Сергея Гусака.
Сергей Семериков родился 18 июня 1979 года в Березниках. В 2001 году он окончил