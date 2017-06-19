Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман: как покончить с Западом без единого выстрела
Исследователи научились определять, для кого грипп смертелен
«Бросалась в глаза разница»: эксперт о прямой линии с Путиным
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
Бывший глава РЖД рассказал о своем "шубохранилище"
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
Умер актер Алексей Баталов
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
"Не буду": Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Киев: РФ использует советские остатки Украины
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
10Умер Гельмут Коль
10:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Председателем Совета директоров МРСК Урала переизбрали Семерикова

Главного советника ПАО «Россети».

Источник: УралИнформБюро

В ОАО «МРСК Урала» в заочной форме состоялось заседание Совета директоров. На нем был принят ряд важных управленческих вопросов.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании, председателем Совета директоров был переизбран Главный советник ПАО «Россети» Сергей Семериков. Его «правой рукой» стал Юрий Гончаров, занимающий должность заместителя гендиректора по корпоративному управлению ПАО «Россети».

Корпоративным секретарем ОАО «МРСК Урала» избрали начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Сергея Гусака.

Сергей Семериков родился 18 июня 1979 года в Березниках. В 2001 году он окончил УГТУ-УПИ по специальности «Управление проектами». Опыт работы Сергея Семерикова в электросетевом комплексе — 15 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Отставленный" начальник свердловской полиции ушел в отпуск
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма
В Киеве разработан новый план «мирной реинтеграции» ДНР и ЛНР
Чили - Камерун: «Система видеоповторов справедлива»
МЧС эвакуирует в Москву пожаловавшуюся Путину онкобольную
Один человек погиб в результате инцидента с фургоном в Лондоне
Россия заняла пятое место в Европе по приему беженцев
Счетная палата попросила Генпрокуратуру проверить Минобрнауки
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Ларс Айдингер: «Матильда» не о том, как Николай II изменял жене Немецкий актер, сыгравший русского императора в нашумевшем фильме Алексея Учителя, рассказывает о подготовке к роли, скандале вокруг картины, обнажении в кадре и отношении к вере
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь