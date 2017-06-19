Кабмин перечислит 15 миллиардов на субсидии и льготы
Кабинет министров в среду, 21 июня, передаст в Верховную Раду изменения в Государственный бюджет на этот год.
Кабинет министров в среду, 21 июня, передаст в Верховную Раду изменения в Государственный бюджет на этот год.
Кабинет министров в среду, 21 июня, передаст в Верховную Раду изменения в Государственный бюджет на этот год.
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«Мы сейчас проводим верификацию всех субсидий, фактически завершаем. Мы аккумулировали дополнительно 15 млрд грн для проведения расчетов по льготам и субсидиям. В эту среду решение будет передано правительством об изменениях в бюджет. Мы направим его в парламент и будем просить народных депутатов поддержать», — сказал глава правительства.
По его словам, до конца текущей сессии ВР изменения в главный финансовый документ страны будут переданы на рассмотрение парламента, а после принятия будут проведены все фактические расчеты.