Кабмин перечислит 15 миллиардов на субсидии и льготы

Кабинет министров в среду, 21 июня, передаст в Верховную Раду изменения в Государственный бюджет на этот год. Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал во время селекторного совещания по вопросам подготовки к зиме, сообщает Укринформ.

«Мы сейчас проводим верификацию всех субсидий, фактически завершаем. Мы аккумулировали дополнительно 15 млрд грн для проведения расчетов по льготам и субсидиям. В эту среду решение будет передано правительством об изменениях в бюджет. Мы направим его в парламент и будем просить народных депутатов поддержать», — сказал глава правительства.

По его словам, до конца текущей сессии ВР изменения в главный финансовый документ страны будут переданы на рассмотрение парламента, а после принятия будут проведены все фактические расчеты.