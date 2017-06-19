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11:59 (мск), источник: Ежедневник.by

Глава Минпрома рассказал о перспективах завода «БелДжи»

На запускаемом заводе полного цикла по выпуску легковых автомобилей «БелДжи» на первом этапе планируется производить до 60 тысяч автомобилей в год, почти 90% из которых компании Geely будет продавать на Россию.

Источник: Ежедневник.by

Об этом министр промышленности Виталий Вовк рассказал в эфире программы «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1», передает TUT.BY.

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«Если достигнем в ближайшие годы 50 тысяч [автомобилей в год], будем рассматривать запуск второй очереди — до 120 тысяч в год. Это совершенно новые модели, современнейшее производство», — рассказал Вовк.

Министр полагает, что в перспективе в стране может появиться и свой легковой автомобиль. Предпосылка для этого — как раз создание завода «БелДжи», на базе которого будет формироваться школа технологов, конструкторов, чтобы выходить на новый уровень. «В ближайшем будущем создастся сначала небольшое КБ для сопровождения, потом оно будет развиваться и, может быть, в ближайшем будущем мы увидим свой автомобиль, сконструированный у нас», — предположил Вовк.

Министр отметил, что программа развития промышленности до 2030 года предусматривает вложение до 17 млрд рублей инвестиций в создание новых производств и модернизацию существующих. Среди ключевых направлений он перечислил выпуск автокомпонентов, модернизацию литейных производств, «работают над беспилотным трактором и комбайном, для этого нужны новые технологии, новое оборудование». Источниками инвестиций Вовк назвал и деньги предприятий, и кредиты банков и китайские кредиты. «По многим направлениям хотим привлечь технологических инвесторов, партнеров, чтобы выйти на иной уровень», — признал он.

Министр также рассказал, что Объединенный институт машиностроения уже сейчас «готовит наш первый опыт легкового автомобиля с электроприводом», который скоро пойдет на испытания.

Ответил Виталий Вовк и на вопрос о целесообразности строительства в стране второго тракторного завода. «У Амкодора есть школа, в продолжение своих наработок они выходят на рынок сочлененного трактора. Это дополняет номенклатуру, которая сегодня есть у МТЗ, повышая конкурентоспособность белорусского тракторостроения», — пояснил министр.

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