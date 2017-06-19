В Перми сносят незаконно установленные металлические гаражи

В Перми на земельном участке возле дома № 87 по улице Карпинского начали сносить незаконно построенные металлические гаражи и овощные ямы, сообщает администрация города.

На этом месте возведут детскую поликлинику. «Администрация Индустриального района заранее разместила объявления, в которых предложила собственникам убрать гаражи добровольно.

В итоге более 100 металлических гаражей владельцы убрали сами. Оставшиеся 130 гаражей и ям приходится демонтировать принудительно", — пояснили в пресс-службе администрации Перми. Но у владельцев гаражей есть шанс использовать принадлежащие им объекты.

Гаражи переместят по адресу их временного хранения на улицу Буксирную, 4 б.