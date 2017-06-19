Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Найдены «гены бессонницы»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети
СМИ: Киев нашел способ наладить отношения с Донбассом
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
Умер актер Алексей Баталов
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
"Не буду": Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Киев: РФ использует советские остатки Украины
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
10Умер Гельмут Коль
10:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми сносят незаконно установленные металлические гаражи

На их месте построят детскую поликлинику.

Источник: Администрация Перми

В Перми на земельном участке возле дома № 87 по улице Карпинского начали сносить незаконно построенные металлические гаражи и овощные ямы, сообщает администрация города.

На этом месте возведут детскую поликлинику. «Администрация Индустриального района заранее разместила объявления, в которых предложила собственникам убрать гаражи добровольно.

В итоге более 100 металлических гаражей владельцы убрали сами. Оставшиеся 130 гаражей и ям приходится демонтировать принудительно", — пояснили в пресс-службе администрации Перми. Но у владельцев гаражей есть шанс использовать принадлежащие им объекты.

Гаражи переместят по адресу их временного хранения на улицу Буксирную, 4 б.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Смоленские детдомовцы едут в Лондон на встречу с ФК «Арсенал»
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма
В Киеве разработан новый план «мирной реинтеграции» ДНР и ЛНР
Чили - Камерун: «Система видеоповторов справедлива»
МЧС эвакуирует в Москву пожаловавшуюся Путину онкобольную
Один человек погиб в результате инцидента с фургоном в Лондоне
Россия заняла пятое место в Европе по приему беженцев
Счетная палата попросила Генпрокуратуру проверить Минобрнауки
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Ларс Айдингер: «Матильда» не о том, как Николай II изменял жене Немецкий актер, сыгравший русского императора в нашумевшем фильме Алексея Учителя, рассказывает о подготовке к роли, скандале вокруг картины, обнажении в кадре и отношении к вере
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь