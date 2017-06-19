«Башнефть» заплатит 18 млрд рублей за бурение 340 скважин в Башкирии

Согласно материалам на портале госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 18,366 млрд рублей.

Подрядчику предстоит в течение 4 лет пробурить 93 наклонно-направленные и 247 горизонтальных скважин. Строительство скважин будет производиться по принципу контрактования — «по суточной ставке».

Заявки на участие в аукционе представляются до 30 июня включительно, итоги планируется подвести 28 сентября.

Ранее сообщалось, что НК была исторически законтрактована с предприятиями «Таргина», обеспечивающими значительную часть сервисных работ «Башнефти». По данным одного из источников «Интерфакса», доля «Таргина» на рынке буровых работ в Башкирии составляет около 40%, в сфере капремонта скважин — около 60%.

В декабре 2016 года «Роснефть» купила у АФК «Система» 100% акций АО «Таргин». Сумма сделки составила 4,1 млрд рублей.