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11:17 (мск), источник: АиФ Челябинск

Незаконные ларьки в Челябинске будут сносить всё лето

Киоски уберут из центра города и с улиц на северо-западе.

Ларьки и киоски, установленные с нарушением законодательства, будут сносить в Челябинске в течение всего лета, об этом глава города Евгений Тефтелев сообщил во время аппаратного совещания в мэрии.

«Сейчас в день убираем 2−3 павильона, работы хватит на всё лето. Обращаем внимание не только на гостевые маршруты, на центр, но и на северо-запад», — подчеркнул градоначальник.

Напомним, ранее челябинские власти заявили о планах снести до конца 2017 года около 350 незаконно установленных на муниципальной земле объектов — ларьков, павильонов и будок автопарковок.

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