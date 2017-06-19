Налажено авиасообщение Барнаул-Анапа

Авиаперелеты на воздушном судне российского производства SSJ100 (Сухой Суперджет 100) вместимостью 93 пассажира осуществляет компания «ИрАэро».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, цена перелета в одну сторону на ближайшие дни составляет более 16 тыс. рублей. Полеты организованы по понедельникам и пятницам: из Барнаула в Анапу самолет вылетает в 6 часов 40 минут (время в полете 4 часа 50 минут). Из Анапы в столицу Алтайского края борт отправляется в 8 часов 15 минут (время в полете 4 часа 25 минут).

Как уже сообщало ИА REGNUM, средняя цена вечернего авиаперелета из Барнаула в Москву на ближайшие даты составляет порядка 10 тыс. рублей.

О необходимости господержки и развития малой авиации в Сибири заявил на днях полпред Сергей Меняйло.