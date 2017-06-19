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17:59 (мск), источник: ИА REGNUM

Налажено авиасообщение Барнаул-Анапа

Из международного аэропорта Барнаул имени Германа Титова впервые за последние два года открыты прямые авиарейсы в Анапу.

Источник: ИА REGNUM

Авиаперелеты на воздушном судне российского производства SSJ100 (Сухой Суперджет 100) вместимостью 93 пассажира осуществляет компания «ИрАэро».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, цена перелета в одну сторону на ближайшие дни составляет более 16 тыс. рублей. Полеты организованы по понедельникам и пятницам: из Барнаула в Анапу самолет вылетает в 6 часов 40 минут (время в полете 4 часа 50 минут). Из Анапы в столицу Алтайского края борт отправляется в 8 часов 15 минут (время в полете 4 часа 25 минут).

Как уже сообщало ИА REGNUM, средняя цена вечернего авиаперелета из Барнаула в Москву на ближайшие даты составляет порядка 10 тыс. рублей.

О необходимости господержки и развития малой авиации в Сибири заявил на днях полпред Сергей Меняйло.

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